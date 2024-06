Davide, giocatore dell'Inter, ha recentemente condiviso riflessioni sulla sua prima stagione con i nerazzurri e sull'emozionante prossima avventura con la Nazionale Italiana agli Europei in Germania. In un'intervista a La Repubblica, Frattesi ha toccato vari temi, tra cui il suo adattamento nel nuovo club e le aspettative per il futuro con la maglia azzurra. Si è parlato anche della sorella Chiara, vista a Roma, in campo, con l'allora compagno Weston Mckennie."L’ho bloccata su tutti i social per quattro giorni. Ci prendiamo in giro. Che sia così esposta non mi dà noia. Ognuno ha la sua vita, non si può mettere nessuno sotto una campana di vetro", ha detto, scherzando.