Laha chiuso un altro colpo di mercato con l'arrivo di Franciscoche sarà a Torino in tarda serata. Il giovane esterno offensivo, proveniente dal Porto, è atteso per iniziare la sua avventura con i bianconeri. Domani mattina sono in programma le visite mediche, che precederanno la firma del contratto. L'accordo prevede un prestito secco, il giocatore è pronto a mettersi a disposizione di Thiago Motta. Questa operazione rappresenta un rinforzo importante per il reparto offensivo della Juventus, che si appresta a completare un altro colpo di mercato significativo.