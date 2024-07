Adrien Rabiot ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Euro2024 tra Francia e Spagna: "Parliamo sempre di quanto questo sia uno sport di squadra. Quest'anno non sarà diverso dagli altri. Siamo arrivati ​​alle semifinali di un torneo molto importante, abbiamo affrontato avversari molto validi, abbiamo Abbiamo un grande spirito e non dipendiamo solo dai singoli individui."Deschamps ha la strategia ben chiara in testa e quando lavori tanto su qualcosa, alla fine della sessione ci sentiamo soddisfatti.""Non sapevo cosa fosse guardare un rigore dalla tribuna. Avevo anche i crampi, cosa che non mi capita mai in campo. Ho passato molto stress guardando i rigori, Alla fine ero molto felice. "Ho fiducia nella mia squadra, abbiamo tirato tutti i rigori molto bene, quindi è stato fantastico."Ha un ruolo molto importante nelle squadre. È un anello essenziale della catena. È diventato un uomo, ha fatto una stagione fantastica al Milan e nella squadra francese. Ha giocato ottime partite, mantiene la calma... Ha calciato il rigore che ci ha portato in semifinale. Gioca un calcio molto semplice che si adatta molto bene alla squadra, soprattutto in attacco. Per noi è un giocatore fondamentale." .