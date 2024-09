Francia-Italia, le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hermandez; Zaire, Kanté, Griezmann; Dembélé, Thuram, Mbappe. CT: Deschamps.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. CT: Spalletti.

Il match tra Francia e Italia segnerà il ritorno ufficiale della nostra Nazionale dopo un Euro2024 deludente, e Luciano Spalletti è pronto a rilanciare gli azzurri. Anche la Francia di Didier Deschamps, battuta in semifinale dalla Spagna campione d'Europa, vuole ripartire con un nuovo ciclo vincente, puntando sulla loro enorme qualità offensiva. L'Italia, invece, ha ancora molto da dimostrare e cercherà di giocarsela alla pari con i Bleus per rilanciarsi. Spalletti ha mantenuto gran parte del gruppo dell'Europeo, inserendo però nuovi nomi, come il ritorno di Sandro Tonali. Il match si giocherà il 6 settembre al Parco dei Principi.Le probabili formazioni secondo Sky Sport.