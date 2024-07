ha optato per un 4-3-3 in vista dell'ottavo di finale di Euro 2024 che vede la sua Francia impegnata alla Merkur-Spiel Arena di Dusseldorf. Nella mediana disegnata dal ct francese c'è stato nuovamente spazio perIl centrocampista, da oggi ufficialmente libero dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus, è stato schierato in qualità di mezzala sul centrosinistra del centrocampo transalpino, a completare il reparto insieme a Kanté e Tchouameni.Per il classe 1995 si tratta della prima partita ufficiale disputata nel suo nuovo "status"di svincolato di lusso, in attesa che venga fatta luce sulla sua prossima destinazione. Al 25' del primo tempo, tuttavia, Rabiot, è stato ammonito per un fallo ai anni di Doku. Un giallo pesantissimo perché in caso di passaggio del turno, sarà costretto a saltare i quarti di finale causa squalifica.