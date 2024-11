Vince il Foggia. E perde la Juventus Next Gen, ancora. Al Pino Zaccheria, termina per 1-0 per i padroni di casa. I bianconeri tornano a casa con un altro ko dopo il pari con il Latina.L'errore alla fine è decisivo. E' sfortunato, certo. Ma poteva fare nettamente meglio.Buona corsa e ottime trame. Non incide, e non è solo colpa sua.Un paio di chiusure sono determinanti. Dimostra di essere uno step più su, rispetto agli altri.Un po' impacciato, alle volte. Ma con Pedro Felipe riesce a limitare di parecchio i danni.Considerato quel che può dare, lecito aspettarsi qualcosa in più.Faticaccia vera a imporsi in campo. Nelle idee e nella tenuta fisica.Dal 61'Non esattamente meglio di Peeters. Poco più continuo.La Juve non gira perché non gira lui. Non sempre, almeno.Dal 90'- A volte è così lezioso che sembra quasi innaturale.Nomen omen: finché è in campo, va sempre a fare battaglia.Dal 61'Un po' di guizzi, ma niente di realmente coinvolgente.Fumo, troppo. Arrosto, troppo poco.Dal 71'Il ragazzo si farà e comprendiamo le spalle strette. Ma le idee sono giuste.Almeno ci prova, più degli altri. Certo, servirebbe più qualità.Dal 71'Nel finale è il più pericoloso di tutti. Sportellate e testa giusta.Il momento è quello che è. Ma la Juve dimostra di essere comunque viva, a prescindere dalle difficoltà che si stanno vivendo. Il vero dubbio è: quando girerà un po' la ruota?