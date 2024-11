Nel corso dell'Assemblea dei soci,ha parlato di diversi argomenti relativi al presente e al futuro del calcio. Tra questi c'è stato anche un significativo passaggio sulla Superlega. Di seguito ecco le dichiarazioni del massimo dirigente bianconero:"Sono più ottimista che mai. Dopo la sentenza della CGUE vi assicuro che niente sarà più come prima, ha messo fine clamorosamente a decenni di monopolio Uefa. Tante le pressioni e le minacce che potevano portare abbattere nessuno, ma non noi. È un'occasione unica per lanciare un nuovo modello, prima è, meglio è."