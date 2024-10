Le parole di Flick su Szczesny

Il Barcellona scenderà in campo domani sera per affrontare, in casa, il Siviglia nel posticipo della decima giornata della Liga spagnola. Alla vigilia del match contro gli andalusi, ha parlato Hansi Flick in conferenza stampa, con l'allenatore blaugrana che ha parlato anche della situazione di Wojciech Szczesny, ormai in odore di esordio."Sono contento che dica che è pronto per giocare. Questo è positivo, ma non vedo alcun motivo per cambiare Iñaki domani. Dovremmo ruotare? Non è quello che abbiamo in mente. Iñaki giocherà domani e mercoledì, questo è il piano, ma non possiamo prevedere cosa accadrà."