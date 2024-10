In una delle partite più entusiasmanti e imprevedibili della stagione, laha strappato tre punti preziosi contro un Milan che cercava disperatamente di agganciare il secondo posto in classifica, attualmente occupato dall'Inter. Al Franchi, il match è terminatoin favore dei padroni di casa, con una serie di eventi che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso.La partita è iniziata con un gol di pregevolissima fattura realizzato dall'ex giocatore del Milan, Adli, che ha portato la Fiorentina in vantaggio. Nonostante il Milan abbia reagito con veemenza, pareggiando con Pulisic, è stata la Fiorentina a trovare il secondo gol con Gudmundsson, dando così il colpo di grazia ai rossoneri. In un match caratterizzato da tre rigori falliti, con Maignan che ha neutralizzato Kean e De Gea che ha parato il tiro di Hernandez, il clima di tensione è stato palpabile.La Fiorentina ha mostrato un atteggiamento decisamente più aggressivo e determinato, contrariamente a un Milan che è apparso a tratti intenso, ma incapace di mantenere la giusta lucidità e ritmo. I rossoneri hanno evidenziato lacune difensive già osservate in precedenti partite, permettendo alla Fiorentina di capitalizzare sulle proprie occasioni. La seconda rete toscana, in particolare, è stata frutto di un lungo rinvio di De Gea, che ha colto di sorpresa la difesa avversaria.A fine match, il Milan ha subito anche l’espulsione di Theo Hernandez per proteste, un ulteriore segnale della frustrazione accumulata da una squadra che, dopo tre vittorie consecutive, non riesce a dare continuità ai propri risultati. La prestazione della Fiorentina, invece, è stata decisamente meritata, evidenziando una squadra più affamata e capace di sfruttare al meglio le opportunità, mentre il Milan dovrà riflettere su come tornare a esprimere un gioco più efficace e solido.