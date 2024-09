Asse di mercato Fiorentina-Juventus: le parole di Pradè

Intervenuto in conferenza stampa al Viola Park per fare il punto al termine del mercato, il ds della Fiorentinaha parlato anche dell'acquisto di: "Se abbiamo trovato l'attaccante giusto? Lo speriamo. Tutte le scelte sono condivise con gli altri dirigenti, il presidente e il mister. Non c'è una scelta non condivisa al 100%, dopo l'allenatore è stato il primo che abbiamo preso, insieme a Valentini".E ancora: "Filo diretto con la? Assolutamente no, è una società come le altre, con cui lavoriamo.sono situazioni normalissime di mercato ma non abbiamo mai avuto l'obiettivo di fare una trattativa con altri calciatori. Kean è stato molto prima, lo cercavamo già a gennaio, l'abbiamo voluto fortemente tutti".Infine, su: "La finale di Copa America ha inciso tanto sulla testa di Nico Gonzalez. Avevo detto che al 99% sarebbe rimasto, fortunatamente. Lì è cambiato, si è sentito di fare un passo diverso. Con la mia esperienza da dirigente cerco di capire tutte le motivazioni delle persone con cui lavoro".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui