Anche quando è fisicamente più lontano,non perde mai l'occasione di far sentire la propria vicinanza alla "sua", nei momenti belli come in quelli più negativi. Lo ha fatto anche questa sera, dopo il pareggio della squadra di Raffaele Palladino all'Allianz Stadium contro la: "Il Presidente Commisso a fine partita ha parlato con il Mister, complimentandosi per la prestazione, per non aver mollato e per aver provato a giocare lungo tutta la partita", ha reso noto il club viola tramite X. "Il Presidente ha apprezzato la risposta dopo le ultime prestazioni e ha esteso i complimenti alla squadra".