In uscita dalla Juventus ci sono anche Filipe Moise, entrambi considerati spendibili e oggetto di trattative con l'Atletico Madrid per un possibile scambio che coinvolgerebbe Alvaro Morata, rimasto uno dei potenziali obiettivi per l'attacco bianconero.Per quanto riguarda Kostic, l'esterno serbo potrebbe trovare una collocazione anche nel campionato turco, con il Fenerbahçe in vantaggio sul Galatasaray grazie all'interessamento di Jose Mourinho, che lo aveva già voluto alla Roma in passato.Quanto a Moise, ci sono alcune tracce di interesse anche da parte di club italiani della Serie A, anche se al momento non ci sono dettagli approfonditi su questa possibilità.