Fiocco rosa in casa Gatti! La Juventus ha annunciato con gioia la nascita di Camilla, figlia del difensore Federico Gatti e della sua compagna Greta. Il club bianconero ha rivolto i suoi auguri alla coppia con un messaggio affettuoso sui propri canali social: "Tanti auguri a papà Federico e mamma Greta!". Un momento speciale per il giocatore juventino, che festeggia un lieto evento insieme alla sua famiglia. I tifosi si sono uniti agli auguri, riempiendo i commenti di messaggi di congratulazioni e affetto per la nuova arrivata.