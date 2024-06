Federicocompie 26 anni. Il lungo messaggio della"Un altro compleanno a tinte bianconere per Federico Gatti che oggi, lunedì 24 giugno 2024, compie 26 anni.Un compleanno, però, anche e soprattutto a tinte azzurre. Sì, perchè in questo momento Fede è impegnato all'Europeo in Germania con la Nazionale italiana.: sono state 36, infatti, le sue presenze tra campionato e Coppa Italia, condite da quattro reti, esattamente il doppio di quelle messe a segno alla sua prima stagione in bianconero. Gol pesanti e, soprattutto, tutti decisivi, o quasi. Delle quattro marcature siglate, infatti, almeno tre sono valse la vittoria finale, ma anche quella nel Derby della Mole è stata fondamentale per sbloccare la gara, poi terminata 2-0 grazie al raddoppio di Milik.Quella 2023/2024 è stata un'annata fantastica per Gatti, conclusa con la ciliegina sulla torta: la vittoria della Coppa Italia, il suo primo trofeo da professionista.Ora, come detto, il suo focus è sull'Europeo e noi, nel giorno del suo compleanno, gli mandiamo i nostri auguri e speriamo che la sua avventura in Nazionale possa regalargli grandi soddisfazioni e durare il più a lungo possibile.Buon compleanno, "Gattone"!"