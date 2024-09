Italia, le parole di Federico Gatti alla Rai

"Era importante dare continuità. Era importante vincere, e abbiamo vinto", Federico Gatti al termine di Israele-Italia ha parlato ai microfoni della Rai, commentando la vittoria e ricordando però anche l'europeo."Dispiace per il gol subito nel finale, è nato tutto da un calcio piazzato. E’ presto per dire cosa è cambiato rispetto agli Europei: lì la delusione è stata grandissima, qui la strada è ancora lunga, dobbiamo mettere un mattoncino alla volta per arrivare in fondo".