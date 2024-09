Chiesa, il super goal in allenamento con il Liverpool

non è stato convocato da Luciano Spalletti per le due partite dell'Italia in Nations League contro Francia e Israele. Una scelta dovuta al fatto che l'ex giocatore della Juventus non è ancora mai sceso in campo in questo inizio di stagione.egli ultimi giorni di mercato ed è rimasto in tribuna nella prima gara da nuovo giocatore dei Reds.Per Chiesa quindi l'opportunità di allenarsi sotto gli occhi di Arne Slot in questa pausa con l'obiettivo di recuperare la condizione. Intanto, il classe 1997 si è messo in mostra durante gli allenamenti con due super goal. Il primo dopo aver dribblato un giocatore e segnato da posizione defilata. E il secondo invece è una conclusione perfetta all'angolino. Di seguito il VIDEO.