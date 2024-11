Federico Chiesa, i numeri

Presenze: 3

Minuti: 78'

Goal: 0

Assist: 1

Domani sera ilaffronterà una sfida cruciale in Champions League contro il. Arne, allenatore dei Reds, dovrà fare a meno di Federico, ancora non al meglio della forma fisica. L’attaccante italiano, fondamentale per la squadra, sta lavorando per recuperare la condizione ottimale, ma non sarà in campo per questo importante match. Si spera che Chiesa possa tornare disponibile dopo la sosta per le nazionali, offrendo così nuove opzioni offensive per il Liverpool nella seconda parte della stagione. Intanto, Slot dovrà trovare alternative per affrontare un Leverkusen agguerrito e in grande forma.