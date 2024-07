Juventus, Federico Chiesa può andarsene a zero?

Tutto rimane aperto nel futuro di Federico Chiesa, che come sappiamo da tempo è un giocatore che potrebbe lasciare quest'estate la Juventus. L'attaccante ha il contratto in scadenza nel 2025 e non ha trovato al momento l'intesa sul rinnovo con il club. In casa bianconera a preoccupare maggiormente è lo scenario che vedrebbe Chiesa lasciare la Juventus a zero tra un anno.Se la Juventus ha messo Chiesa sul mercato è soprattutto perché senza l'accordo sul rinnovo di contratto, il giocatore potrebbe lasciare il club l'estate prossima a zero. Chiesa infatti ha ancora solo una anno di contratto. Ma è uno scenario realistico? L'obiettivo primario di Giuntoli è fare in modo che ciò non avvenga e il club farà di tutto quindi per evitare questo scenario. Iniziare la stagione con Chiesa ancora in rosa e senza accordo sul rinnovo è quindi un rischio che alla Continassa nessuno vuole correre.