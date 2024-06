Correva la stagione di Serie A 21/22. Lasi presenta all'Olimpico di Roma il 9 gennaio 2022 per affrontare ladi Josèin un match fondamentale in chiave. Una gara che entra nella memoria della Juventus a causa del terribile infortunio di Federico. Rottura del legamento crociato e stagione finita. Da lì un lungo recupero che lo ha riportato a vestire la maglia dell'Italia. In una lunga intervista France Football l'ala azzurra ha parlato di quell'evento."L'infortunio ha rallentato la mia carriera, ma mi ha insegnato tanto. Prima probabilmente ero un giocatore più istintivo, impulsivo, ora forse il mio gioco è cambiato un po’, ma non la mia velocità. Adesso sono tornato molto vicino al livello in cui ero prima dell'infortunio".