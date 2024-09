Dagli studi di SkySport Paolo Di Canio ha parlato del trasferimento di Federico Chiesa al Liverpool, avvenuto proprio dalla Juventus nel corso degli ultimi giorni di mercato, complice il suo contratto in scadenza nel 2025 e la rottura con la Vecchia Signora, nessun margine di rinnovo, dopo un estate da esubero allenandosi a parte rispetto al gruppo squadra. Le sue parole:"Si tratta di un ottimo acquisto per il Liverpool, secondo me può dare respiro agli altri esterni della squadra e sostituire uno come Salah".