Chiesa Napoli, cosa succede

Ilcontinua a brillare. Per qualità di gioco e numero di occasioni da gol create, la squadra di Arneè attualmente la più in forma d’Europa. Dominante sia in Premier League che in Champions League, vanta un margine netto sulle avversarie. Tuttavia, c'è un'ombra in questo quadro scintillante, legata a un volto noto del calcio italiano: Federico. Per l'ex Juventus , inserirsi in un contesto così competitivo si sta rivelando una sfida sempre più ardua. Dall'inizio della stagione, il talento italiano ha collezionato appena quattro presenze, per un totale di soli 123 minuti in campo. Troppo pochi per un giocatore con la sua ambizione e voglia di essere protagonista.Come riporta calciomercato.com, Federico Chiesa potrebbe lasciare il Liverpool in prestito. Nei prossimi giorni, il suo agente, Fali Ramadani, incontrerà la dirigenza dei Reds per valutare le possibili soluzioni. Il club inglese avrebbe dato l’ok a una cessione temporanea, con l’intento di garantire maggiore minutaggio a un giocatore che necessita di continuità per ritrovare fiducia e centralità nel progetto sportivo.Il Napoli è fortemente interessato a Chiesa, e Antonio Conte ha già espresso il suo parere favorevole all’operazione. L’ex Juventus è ritenuto un profilo in grado di fare la differenza in Serie A. Un primo incontro tra il club azzurro e l’entourage del giocatore si è già svolto, con Chiesa che avrebbe mostrato disponibilità a trasferirsi al Diego Armando Maradona per contribuire agli obiettivi della squadra.