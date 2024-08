Juventus, quale futuro per Chiesa?

Il grande escluso, questo è Federiconella gara di questa sera allo Stadium alle ore 20.45 per la prima di questa nuova Serie A contro il Como. L'esterno classe 1997 infatti non rientra nella lista dei convocati di Thiago Motta. Il tecnico proprio ieri aveva dichiarato che al situazione legata a Federico è molto chiara, i due si sono parlati. Chiesa però continua a restare a Torino e ad allenarsi con gli esuberi, il suo agentedovrà portare a Torino una cifra a partire da 15 milioni per la sua cessione, infatti, sarebbe la cifra per scongiurare la minusvalenza.Al momento, l'Inter manifesta interesse e Beppe Marotta medita lo sgarbo provando ad accaparrarselo a zero tra una stagione quando il suo contratto con la Juventus cesserà. Nerazzurri che, ad oggi, sembrano essere interessati ma solo a zero. Qualche manifestazione di interesse dalla Premier League, qualcuna anche dalla Serie A, ma ad oggi offerte ricevute alla Continassa sono state zero. Il tempo stringe, decisamente, la Juventus aspetta ma Chiesa resta fuori.

