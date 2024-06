Juventus, gli scenari per il futuro di Federico Chiesa



Juventus, idea scambio Chiesa-Raspadori

Futuro in bilico quello di Federico. L'esterno della Juventus e dellaè legato alla Juventus da un contratto fino al 2025, che quindi terminerebbe nel pieno del Mondiale per Club a cui la Juventus si è qualificata. Non solo, inoltre la volontà della Juventus sarebbe chiaramente quella di non perdere il giocatore a zero visto che è costato circa 50 milioni di euro versati nelle casse della, perderlo genererebbe una minusvalenza alle casse del club.Ci si trova quindi di fronte ad un: rinnovare o lasciare? Si fa largo l'ipotesi di un rinnovo ponte, quindi di soltanto una stagione, per avere più tempo per decidere quale strada percorrere. Altrimenti l'addio potrebbe avvenire già nel corso della prossima sessione di calciomercato.L'edizione odierna de Il Mattino ha anche aperto alla possibilità di uno scambio tra Federico Chiesa e Giacomo Raspadori, tra Juventus e Napoli. Raspadori che già era stato accostato alla Juventus quando doveva lasciare il Sassuolo. Futuro di Chiesa che quindi resta sempre più un'incognita.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.