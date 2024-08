Juventus, che succede se Chiesa rimane?

A 25 giorni dalla fine del mercato, Federico Chiesa deve ancora capire dove sarà il suo futuro. Ma se non trovasse un club che lo soddisfa e rimanesse alla Juventus anche il prossimo anno? Ecco lo scenario ipotizzato dalla Gazzetta dello Sport."Thiago Motta è stato sincero e diretto con Chiesa e in ogni caso non farà marcia indietro. Né adesso, né mai. Nemmeno se Federico il 30 agosto fosse ancora un giocatore della Juventus. I dirigenti e Thiago Motta non hanno fatto molti giri di parole con Fede. Tanto nel privato della Continassa quanto nel post-partita di Pescara, il messaggio è stato più o meno lo stesso: non c’è più posto per te in questo progetto, cercati una nuova squadra", scrive il quotidiano. Sarebbe messo fuori rosa? No, si legge, Chiesa, in caso di permanenza, si troverebbe ai margini per scelta tecnica. Allenamenti sì, ma pure molta panchina.