Dopo aver concluso la cessione di Romelualper circa 30 milioni di euro, ilcontinua a trattare con il club azzurro per Victor. Secondo il The Sun, l'attaccante nigeriano è ancora l'obiettivo principale dei Blues per rinforzare il reparto offensivo di Enzo Maresca. Tuttavia, la trattativa è attualmente in stallo a causa delle richieste di ingaggio di Osimhen, che risultano superiori ai parametri del club londinese. Il Chelsea potrebbe quindi considerare alternative, tra cui Federico, mentre l'affare per il nigeriano potrebbe sbloccarsi solo nell'ultima settimana di mercato.