potrebbe iniziare a vedere la luce. Stando a quanto riportato da BBC Sport, l'esterno ex Juventus può tornare tra i convocati delper la sfida di Champions League contro il, dopo una prima parte di stagione decisamente complicata in Inghilterra con solo tre partite disputate. Nella giornata odierna l'azzurro si è allenato con i compagni senza problemi, svolgendo vari esercizi di riscaldamento e allunghi, pertanto potrebbe essere a disposizione del tecnico Arne Slot. Il match è in programma domani alle 21.00, quando la Juve sarà invece impegnata sul campo dell'Aston Villa.