Il futuro di Federicoè incerto. L'esterno azzurro è stato escluso dal progetto dellae cerca una nuova squadra. A giugno, lasembrava la destinazione principale, ma Chiesa, non convinto, ha ritardato la decisione, portando Ghisolfi a concentrarsi su Soulé. Questa scelta ha deluso la Roma, dove Daniele De Rossi è un grande estimatore di Chiesa. L’agente del giocatore è a Roma - come riporta calciomercato.com -, ma eventuali incontri sono rinviati a causa degli impegni di Ghisolfi e Souloukou in Inghilterra. Inter, Napoli e Lazio sono interessate, ma la pista estera è difficile. La Roma potrebbe considerare Chiesa, ora disponibile a circa 15-20 milioni, ma l’alto ingaggio di 5 milioni netti più bonus resta un ostacolo.