Thiago Motta non pensa di essere il problema della Juventus, per questo non si dimetterà

Redazione Calciomercato

Com’era il detto? Sbagliare è umano, perseverare è diabolico.Non si arrende al tempo che passa, né accetta l’idea di una missione fallita.La Juventus, intesa come entità e non come uomini,Qualcosa di completamente diverso. Se provi ad ammaestrarla, finge di piegarsi per poi ribellarsi. Non si può domare, tantomeno dominare.

E Thiago, l'hombre vertical, questo lo ha compreso fin da subito. Sin dal primo impatto con l’ambiente, con la società, con i tifosi, con il peso delle ambizioni e delle richieste., ma che è stata comunque gestita in modo peculiare: dalle formazioni all'ultimo minuto al trattamento riservato ai leader, riabilitati quando ormai avevano poco da dare.Ma il calcio è figlio del risultato."La Juve è la peggior squadra da allenare quando si perde", diceva un vecchio tecnico, pur vincente. Thiago Motta lo sta vivendo sulla sua pelle. Avanza forse per inerzia, forse per quel briciolo di incoscienza, o forse più semplicemente perché ha ancora due anni di contratto.Giusto o sbagliato che sia, questo è il pensiero che coltiva oggi. E lo ha ribadito, tra le righe, anche in conferenza stampa. Quando gli è stato chiesto se fosse l’uomo giusto per portare avanti questa Juve in bilico, ha risposto: "Sono io, quello che deve trovare soluzioni".Di sicuro, a Firenze si è spezzato l’ultimo filo che lo legava alla Juventus. Sensazione netta: non ci sono margini per ricucire. Nessuna dichiarazione di Giuntoli o di altri potrà fermare i retropensieri. Qualcuno, però, dovrebbe dirglielo. Perché può ripetersi tutte le frasi motivazionali del mondo, ma ce n’è una sola che dovrebbe davvero considerare.Evidentemente, Thiago Motta pensa che il problema siano tutti gli altri.