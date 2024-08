Laha raggiunto un accordo con ilFC per la cessione definitiva di Federico Chiesa per € 12 milioni, pagabili in quattro rate. L'intesa prevede anche bonus variabili fino a € 3 milioni. Questa operazione comporterà un impatto economico negativo di € 3 milioni sul bilancio dell'esercizio 2023/2024, dovuto all'adeguamento del valore netto contabile dei diritti legati alle prestazioni sportive del giocatore. Il trasferimento segna la fine dell'avventura di Chiesa con la Juventus e apre un nuovo capitolo per lui nel campionato inglese, dove vestirà la maglia del Liverpool.