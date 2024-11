"Se corri di più vinci, se fai più goal vinci, noi avevamo instaurato il 4-3-3 in cui ci doveva essere grande sacrificio dei tre attaccanti, non si era molto abituati", così nell'anteprima di "Federico Buffa Talks ", è tornato a parlare della Juventus allenata da Marcello Lippi che vinse anche la Champions League." All'epoca dalla tribuna sono passato in panchina fisso e poi da lì con l'infortunio di Roberto (Baggio) titolare sempre.LE DIFFERENZE CON IL CALCIO DI ADESSO -"C'era la necessità di coprire il campo, alzare l'intensità, avrei voluto fermarmi anche io sulla sinistra, uno contro uno. Adesso molte squadre giocano così, all'epoca dovevi far parte di un sistema, se c'era la necessità di correre, correvi. Vialli? C'erano in lui molte di queste qualità se non tutte".