Federico Buffa Talks, la puntata su Del Piero: di cosa parlerà

Federico Buffa Talks – Alessandro Del Piero: dove e quando vederla

Federico Buffa Talks - Alessandro Del Piero

Venerdì 8 novembre

Sky Sport Uno alle 22.45

Sky Sport Calcio alle 24

Sabato 9 novembre

Sky Sport Uno alle 8.30, alle 13, alle 19.30 e alle 22.45 (dopo Juventus-Torino)

Domenica 10 novembre

Sky Sport Uno alle 10, alle 13.30, alle 00.30

Sky Sport Arena alle 20.45

Sky Sport Max alle 21.45

C’è chi è cresciuto nel mito di Alessandro, chi ha consolidato la propria fede in Madama con le gesta del numero 10, chi ha per un attimo dimenticato Platini. Quale sia il punto di vista, davvero poco cambia, perché Del Piero è storia e mitologia della Vecchia Signora. E per i suoi primi 50 anni – il compleanno sarà sabato 9 novembre -,ha preparato un’intervista evento.Una puntata speciale di, con il direttore della testata Federico, e l’intervista ad Alessandro: un viaggio unico, dal sogno del numero 10 ai trionfi con cui ha scritto la storia. Intervista che sarà disponibile da questa sera ,, su Sky e in streaming su NOW (disponibile anche on demand). Una celebrazione dell’uomo e del campione in occasione del suo cinquantesimo compleanno.Recordman con la maglia della Juventus e campione del mondo nel 2006 con la Nazionale di Marcello Lippi, Alessandro Del Piero è tra i più grandi interpreti della storia del calcio italiano e non solo. Nato a Conegliano, in provincia di Treviso, la carriera di Del Piero inizia a Padova, in Serie B, Giampiero Boniperti lo porterà alla Juventus. In bianconero il giovane calciatore diviene leggenda. Diciannove stagioni a Torino, con il record di presenze (705) e di gol (290), nelle quali Pinturicchio vince tutto, collezionando anno dopo anno trofei da assoluto protagonista, compresa la Champions del 1996 e la successiva Coppa Intercontinentale, risolta con un suo gol. Dal Mondiale alla serie B in bianconero, successi e cadute, e straordinarie risalite, fino all’ultimo Scudetto vinto nel giorno del tormentato addio alla sua Juventus: tutto questo e molto di più emerge in un racconto non cronologico, ma intimo e sincero, che mostra il volto più umano del campione.Nato sotto il segno dello scorpione, come Gigi Riva, per lui la voglia di vincere e di rivalsa è sempre stato il motore di tutto. E una volta raggiunti i traguardi che si era prefissato, la curiosità e la voglia di continuare a scoprire lo spingono a esplorare ancora mondi nuovi: l’Australia, l’India, l’America. E dopo il calcio giocato, la televisione. Oggi è uno dei volti più amati di Sky Sport, perché con esperienza, garbo e ironia, riesce sempre a dire le cose giuste nel momento giusto. La sua mentalità da campione si adatta a ogni nuova sfida, o impegno, che si mette in testa di affrontare.L’ottava puntata di Federico Buffa Talks - Alessandro Del Piero sarà in onda da stasera, venerdì 8 novembre, dalle 22.45 su Sky Sport Uno e a mezzanotte su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (disponibile on demand). Inoltre, in anteprima per i clienti iscritti a Sky Sport Insider sarà possibile ascoltare il podcast dedicato con contenuti inediti, presentato dallo stesso Del Piero durante lo studio della Champions League di mercoledì sera. Il programma sarà introdotto come sempre da Massimo Oldani, voce inconfondibile di Radio Capital e di Federico Buffa Talks.L’ottavo episodio della settima puntata su Sky e in streaming su NOW. Disponibile on demandUn programma di Federico Buffa e Federico Ferri, con la regia di Leopoldo Muti, a cura di Sara Cometti.