'Fatico a parlare dei singoli', così Motta dribbla la domanda su Koopmeiners

BELGA MAG/AFP via Getty Images

"Faccio fatica a parlare dei singoli." Con queste parole Thiago Motta si sottrae a un commento diretto su Koopmeiners dopo Napoli-Juventus, preferendo concentrarsi sulla prestazione collettiva. "Tutti hanno fatto un grande sforzo e un ottimo primo tempo. Nel secondo tempo, però, non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello. Per vincere servivano 95 minuti di altissimo livello e non ci siamo riusciti."L'allenatore evita di esporsi sul giocatore spesso definito "speciale", ma i numeri dell’olandese continuano a far discutere. Sui social, il tribunale digitale è implacabile: Koopmeiners, per molti, non giustifica la sua centralità nel progetto di Motta, che lo considera intoccabile. Insostituibile, visto che la panchina sembra sempre più un miraggio per lui rispetto ai suoi compagni. La domanda aleggia: perché questa fiducia incrollabile? I numeri parlano, ma per molti tifosi non abbastanza.