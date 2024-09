L'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Milano ha scosso il mondo del tifo di, portando all'arresto di 19 leader delle curve dei due club (16 in carcere e 3 ai domiciliari). Gli arrestati sono accusati di associazione per delinquere, con reati che includono lesioni, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Il provvedimento della magistratura evidenzia anche i legami tra ultras e società calcistiche, che subiscono pressioni rilevanti. Un’intercettazione tra Luca Lucci e Giancarlo Capelli rivela il tentativo di influenzare decisioni sportive, come la scelta dell'allenatore, con una preferenza per Antonio Conte. Lo racconta Fanpage.- "Ho letto io adesso, me l'hanno girato adesso: Il Barone vuole De Zerbi! …ma come fai a fare un nome? come fai a fare i nomi? …ma Barone, stiam premendo, stiam premendo per CONTE, ma tu rappresenti la Curva, te lo vuoi mettere in testa che non rappresenti te stesso? …ho capito! Ma rappresenti la Curva Barone!!! Non è vero che non sei nessuno! Sei il Barone! Sei il Barone, Gianca! Sei il Barone! …vabbò, ok! Ma non fare nomi di allenatore! Ma Barone… ma sto facendo, sto facendo da quattro giorni, robe con il Milan e mi vai a dire De Zerbi??".