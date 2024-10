L'episodio di Savona in Juve-Cagliari

Le polemiche che hanno fatto seguito alla partita tranon si placano, in particolare a causa dell'espulsione di Franciscoper una simulazione che molti ritengono inesistente, e che continua a sollevare discussioni nel mondo del calcio italiano.Nel post-gara, l’allenatore della Juventusha espresso il suo disappunto, seppur in modo diplomatico, ma le critiche più accese sono arrivate dai social, dove tifosi e commentatori hanno manifestato la loro indignazione per la decisione dell'arbitroUno degli episodi più controversi, emerso sul social X (ex Twitter), riguarda un momento chiave della partita che avrebbe potuto cambiare il corso del match. Siamo al minuto 62 e 35 secondi, con la Juventus in vantaggio di 1-0 e ancora in 11 uomini. Nicolò Savona, giovane terzino bianconero, si trova nell’area di rigore del Cagliari dopo una sovrapposizione perfettamente servita da Conceicao. Savona sta per effettuare un cross dalla linea di fondo quando viene spinto da dietro da Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari, che sembra disinteressarsi completamente del pallone. Il terzino bianconero cade a terra, ma per l'arbitro l'intervento è regolare, nonostante le proteste immediate di Vlahovic e Conceicao.L’episodio, ignorato dal direttore di gara, ha scatenato le proteste non solo dei tifosi presenti all'Allianz Stadium, ma anche degli appassionati sui social. Molti sostengono che si trattasse di un rigore netto, un’azione che avrebbe potuto indirizzare la partita verso un vantaggio più ampio per la Juventus.



