Fagioli può lasciare la Juventus a gennaio?

Negli ultimi giorni è finito al centro delle cronache per via delle voci di mercato, naturale conseguenza di un periodo difficile in cui ha perso parecchio terreno nelle gerarchie della rosa e, soprattutto, sembra non aver trovato il feeling giusto con Thiago Motta , che pare non abbia digerito alcuni suoi atteggiamenti sia in allenamento che in campo, quando è subentrato. Oggi si parla ancora di lui, ma per un altro motivo: un po' a sorpresa,vede da vicino una maglia da titolare per il match di questa sera tra, in cui andrebbe ad affiancarsi a Manuel Locatelli al posto di Khephren Thuram dopo quasi un mese e mezzo in cui sostanzialmente gli erano stati concessi solo spezzoni di gara.Una grande occasione per il centrocampista azzurro, che ha a disposizione un mese per provare a convinceree scrivere una storia diversa da quella che in questo momento prefigura una possibile partenza a gennaio. Su di lui, ad oggi, è segnalato il, in cerca di un profilo come il suo, ma si parla anche dell'interessamento di alcuni club di Premier League come Nottingham Forest, Crystal Palace, Tottenham e West Ham. Qualche voce, infine, suldi Antonio Conte, dove Fagioli ritroverebbe l'ex dirigente bianconero Giovanni Manna che lo ha visto crescere e sbocciare. Oggi, però, Nicolò pensa solo al Bologna. E alla chance, enorme, di cambiare un futuro che potrebbe non essere ancora scritto.





