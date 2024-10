Italia-Israele, Fagioli gioca? La probabile formazione

Questa sera l'Italia affronterà Israele nella quarta giornata di Nations League, con l'obiettivo di confermare il primato nel girone dopo il pareggio per 2-2 con il Belgio. Luciano Spalletti effettuerà qualche cambiamento di formazione rispetto all'ultima sfida degli azzurri.In porta ci sarà Vicario e non Donnarumma mentre a centrocampo spera in una maglia da titolareIl centrocampista della Juventus può prendere il posto di Ricci come regista. Ballottaggio tra Bellanova e Cambiaso sulla fascia destra. Ecco la probabile formazione.