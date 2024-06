Fagioli in Nazionale: il commento di Buffon

C'era anche Gigiquesta sera all'evento La Notte della C alla Triennale di Milano. Intercettato dai colleghi di Calciomercato.com, l'ex portiere dellasi è schierato apertamente al fianco di Nicolò, convocato nella- di cui lui è capo-delegazione - in vista dell'Europeo ( QUI LE SUE PAROLE DAL RITIRO )."La convocazione di Fagioli in Nazionale ha fatto discutere? Il nostro è un perbenismo stucchevole, fine a se stesso", le parole di Buffon. "Realmente nell'intrinseco non gliene frega niente a nessuno, interessa solo per creare la polemicuccia da due soldi. E' un ragazzo che ha chiesto scusa e ha pagato, poi per le frustate passeremo noi più avanti".