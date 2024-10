Tacchinardi: "Fagioli mi ha ricordato Pirlo"

Promosso a pieni voti. Di lui ha parlato un ex centrocampista dellache durante la diretta di BN LIVE, sul canale Youtube de IlBianconero, ha commentato così l'utilizzo del giocatore da parte di"Ho la sensazione che in mezzo al campo ha visto che serviva uno un po' più svelto, pulito nell'uscire che è Fagioli"."Juve più fluida con lui. Locatelli forse era stato il migliore, ma magari ha pensato di avere bisogno di più qualità, mettere qualcosa in più. Questo fagioli mi sta impressionando, in una Juve un po' scolastica ti dà imprevedibilità. Fagioli così la fa cantare la palla, mi è sembrato di rivedere Pirlo in quella partita".