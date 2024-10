I numeri di Fagioli in Lipsia-Juventus

Un solo passaggio sbagliato su 63 totali (98% di precisione), 4 dribbling riusciti su 6 e 7 duelli vinti su 11. E poi, come se non bastasse, l'assist per il 3-2 di Francisco Conceicao, due lanci lunghi, una grande occasione creata e due tackles.. Sono numeri incredibili, da leader assoluto del centrocampo, quelli dinel match trae Lipsia, che ha giocato dal primo minuto dopo aver sfruttato al meglio la sua occasione nella sfida di campionato contro il Genoa.Come se nulla fosse, come se non fosse solo all'inizio dopo un'intera stagione saltata (o forse proprio per quello…), il centrocampista azzurro si è messo a dipingere calcio nella notte tedesca, non deludendoche gli ha chiesto di giocare da play. Fagioli si è dimostrato maturo e consapevole, rappresentando un riferimento costante per la difesa con un palleggio nitido e pulito, sulla scia del suo idolo(che, ironia della sorte, ha avuto l'occasione di incontrare proprio allo stadio di Lipsia pochi mesi fa, grazie a Croazia-Italia).Del resto, va detto, giàsapeva di avere in rosa un giocatore di enorme talento sotto questo aspetto, fermato sul più bello da uno strano destino. Che ora gli sta restituendo tutto con gli interessi, come ha dimostrato di meritare. Allora sì, davvero Nicolò Fagioli è solo all'inizio. E la Juventus può sorridere, perché così è tutta un'altra storia.