Cristiano, il Football Director della, ha commentato la situazione di Nicolò Fagioli a Monza, lasciando intendere che la decisione finale riguardo al centrocampista dipenderà dalle offerte che arriveranno durante il mercato invernale. Le sue parole sono state chiare: "Sinceramente noi vorremmo rimanere così, ma sarà il mercato a dirci come andrà". In altre parole, la Juventus non ha intenzione di cedere Fagioli a meno che non arrivi un'offerta che soddisfi pienamente le esigenze del club.Questo lascia spazio a speculazioni riguardo alla possibile partenza di Fagioli, soprattutto considerando l'interesse di squadre come il Napoli. La, quindi, potrebbe essere disposta a cedere il giovane centrocampista se l'offerta dovesse risultare vantaggiosa, ma al momento sembra che il club bianconero preferisca mantenere la sua rosa intatta, a meno di sviluppi significativi durante il mercato.