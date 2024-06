Ospite all'evento La Notte della C alla Triennale di Milano, il presidente della FIGC Gabrieleha detto la sua sulle polemiche scaturite alla convocazione di Nicolòin. Ecco il suo commento sul centrocampista della: "Non si possono commentare, noi andiamo avanti per la nostra strada. Sapevamo che il ragazzo ha commesso un errore, ma avevamo un obiettivo che è recuperarlo. Tutti abbiamo fatto degli errori nella vita, non dobbiamo emarginarlo perché ognuno di noi ha il diritto di essere considerato e noi abbiamo quindi il dovere di accogliere il ragazzo. Fagioli ha una qualità tecnica importante, oltre alle valutazioni umane e morali. È un ragazzo che merita grande rispetto e considerazione".