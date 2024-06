Il Ruolo nella Juventus



Il ritorno in azzurro di Nicolò, convocato da Lucianoper gli impegni di Euro2024, rappresenta un momento speciale e significativo per il giovane centrocampista. Non è la sua prima convocazione, ma questa chiamata arriva dopo un percorso difficile, segnato da una squalifica di sette mesi per scommesse.Durante questo periodo, Fagioli ha lavorato duramente per mantenere e migliorare la sua forma fisica e tattica, concentrandosi sul suo ruolo di regista, sia nel contesto della Juventus che della Nazionale Italiana.Con lasi prepara a giocare sotto la guida di un allenatore che ha avuto una carriera straordinaria in quella posizione. Questo gli offre una prospettiva di crescita e di affermazione come titolare nella squadra. Il suo ruolo da regista è cruciale, non solo per la sua visione di gioco, ma anche per la sua capacità di gestire il possesso palla e orchestrare le azioni offensive.In Nazionale,ha elogiatoper la sua abilità tecnica e la sua visione di gioco. Il c.t. ha sottolineato come il giovane centrocampista porti qualità al gioco della squadra, contribuendo a mantenere il possesso palla e a creare opportunità. Spalletti ha descritto Fagioli come un giocatore che, pur non avendo una fisicità imponente per i contrasti, compensa con una straordinaria qualità tecnica e una comprensione del gioco superiore alla media.