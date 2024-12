Il Napoli ha messo gli occhi su Nicolò, centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, mostrando un forte interesse nei suoi confronti. Al momento, si tratta ancora di un interesse che non si è trasformato in una trattativa vera e propria, con Giovanni Manna che ne apprezza particolarmente le qualità. Tuttavia, la situazione resta incerta, poiché la Juventus non ha ancora dato segnali di apertura a una cessione, soprattutto considerando che il Napoli è un club che competerebbe direttamente per gli stessi obiettivi in Serie A. La prossima mossa dipenderà anche dalla volontà bianconera di aprire a questa possibilità.