Maglia da titolare anche perche, a pochi minuti dal calcio d'inizio di, ha parlato ai microfoni di DAZN:"Nessuno ha il posto garantito alla Juve? Siamo tanti a centrocampo a giocarsi il posto e chi fa bene in settimana gioca la domenica. Il mister ci chiede di fare bene tutte le due fasi, sia con la palla che senza palla. La maglia da titolare in chiave Nazionale? Anche lì c'è molta competizione, ci sono giocatori fenomenali come Tonali, Ricci e Frattesi. E' molto difficile guadagnarsi il posto ma questo è il mio obiettivo con l'auspicio di giocare il più possibile. In settimana il mister mi ha provato davanti alla difesa quindi giocherò lì".