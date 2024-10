Le parole di Nicolòa Prime Video:PARTITA - Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, peccato per la ripartenza dove hanno fatto un gran goal. Il mister ci ha detto di crederci nello spogliatoio. Poi 5 minuti che ci hanno massacrato mentalmente, poi grazie a Dusan e Conceicao. Non ti dico una partita perfetta ma abbiamo avuto grande cuore.MIGLIOR PARTITA ALLA JUVE - Probabilemnte sì, ma è solo l'inizio. Periodo difficile per colpa mia, il lavoro che ho fatto, mi sto impegnando molto e sto dando tutto per la maglia.