Todibo alla Juve: la situazione

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il West Ham starebbe spingendo per arrivare a, difensore centrale di proprietà del Nizza. Il club inglese, che ha individuato nel classe 1999, un rinforzo ideale per il proprio pacchetto difensivo, deve però fare i conti con la volontà del ragazzo, il quale ha idee molto chiare rispetto al proprio futuro. L'ex centrale del Barcellona, infatti, ha messo in cima alla lista dei desideri l'opzione, con il giocatore decisamente attratto dalla prospettiva di giocare a Torino con la maglia della Vecchia Signora.Il gradimento tra Todibo e la Juve è ovviamente reciproco ma prima di architettare l'affondo decisivo per il calciatore la Juventus è chiamata a fare cassa per poter mettere mano ad un prezioso tesoretto destinato a nuovi colpi in entrata. E tra questi, appunto, c'è anche quello di Todibo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui