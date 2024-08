Secondo gli ultimi aggiornamenti proposti da Fabrizio Romano, i prossimi giorni saranno quelli che decideranno il futuro di. L'attaccante inglese, nemmeno in panchina nel match che ilha perso a tempo praticamente scaduto contro ilIl classe 2000 rimane, ovviamente, in uscita e su di lui è vivo e concreto l'intresse da parte della Juventus. Il club bianconero - che ha ormai definito l'arrivo di Nico Gonzalez - non è intenzionato a cambiare i propri piani: Madama vuole infatti ingaggiare almeno un altro esterno e il nome di Sancho rimane in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli, al pari di Francisco Conceicao.