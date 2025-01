Si infiamma sempre più il calciomercato della, il centrocampista brasilianoinfatti può lasciare Torino gia nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. Stando a quanto riferito poco fa da Fabrizio Romano sul proprio profilo X il centrocampista brasiliano sarebbe finito nel mirino del Nottingham Forest che lo vorrebbe in prestito gia in questa sessione di calciomercato. Alla Juventus ancora non è diventato un titolare inamovibile per Thiago Motta e per questa ragione potrebbe lasciare Torino magari gia in questo sessione di calciomercato, tutto aperto quindi.