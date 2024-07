Potrebbe essere arrivata una decisiva svolta per quanto concerne il futuro di. L'attaccante spagnolo, per il quale è stata recapitata un'offerta monstre da parte del club saudita dell'Al-Qadshiah, avrebbe infatti rotto gli indugi chiarendo le proprie intenzioni riguardo al futuro.Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il classe 1992 sarebbe deciso a declinare la maxi proposta proveniente dall'Arabia. La sua volontà sarebbe quella di rimanere all'Atletico Madrid, al quale è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026. A questo punto, pure l'ipotesi di un ritorno in Serie A sembrerebbe affievolirsi.