Nuovi contatti per Murillo

Lasi è aggiunta alla lista dei club interessati alle condizioni del trasferimento di, dopo che ieri è stato il Chelsea a manifestare interesse. Il difensore centrale brasiliano è attualmente oggetto di discussione: è in forza al, dal quale potrebbe partire nelle prossime settimane.Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Nottingham Forest è stato contattato per discutere della possibilità di cedere il difensore, considerato una delle prime scelte da vari club di alto livello. Ecco: la trattativa si preannunciaIl Nottingham Forest oggi ha già ceduto Niakhaté all'Olympique Lione.Questo sviluppo suggerisce come la concorrenza per Murillo sia agguerrita, con squadre come Chelsea e Juventus pronte a entrare nella competizione per assicurarsi le sue prestazioni.